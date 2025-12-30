Сирський розповів як ЗСУ посилюють захист міст від дронів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія не відмовляється від намірів завдавати масованих ударів по території України, зокрема із застосуванням ударних дронів, аби руйнувати інфраструктуру та провокувати блекаути. У відповідь на цю загрозу Сили оборони посилюють системну протидію засобам повітряного нападу.

Про це Олександр Сирський повідомив на своєму каналі у Telegram.

За його словами, цьому питанню була присвячена щомісячна нарада, під час якої обговорили боротьбу з дронами типу Shahed. У нараді взяли участь представники Повітряних сил, Сил безпілотних систем, армійської авіації, підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ, логістики та інших структур Сил оборони. Сирський наголосив, що ефективна протидія дронам потребує комплексного підходу та чіткої координації між усіма складовими.

"Цей проєкт реалізується вже тривалий час та має моє повне сприяння. У межах ешелонованої системи, на певній віддалі від великих міст, створюються рубежі перехоплення. Поступово зростає кількість застосувань БпЛА-перехоплювачів та їхня ефективність. Водночас наголосив на потребі інтенсифікувати цю роботу, прискорити закупівлю відповідного озброєння і техніки, посилити комплектування відповідних підрозділів", — сказав Сирський.

Крім того, ЗСУ продовжують формування окремих дивізіонів безпілотних систем ППО та створення штатних підрозділів дронів-перехоплювачів у навчальних центрах. Для протидії атакам також залучають додаткові ресурси армійської та малої авіації, зокрема за підтримки міжнародних партнерів.

Головнокомандувач зазначив, що противник постійно змінює тактику, модернізує дрони та використовує погодні умови, зокрема здійснює атаки на наднизьких висотах. У відповідь українська система протидії адаптується та оновлюється, аби забезпечити максимальний захист міст і критичної інфраструктури.

