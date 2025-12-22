Зеленський провів Ставку Головнокомандувача — що обговорили

Зеленський провів Ставку — рішення щодо ППО та фронту
Дата публікації: 22 грудня 2025 17:49
термінова новина
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Головнокомандувача в понеділок, 22 грудня. Обговорили ключові потреби на фронті та стан протиповітряної оборони.
Про це Володимир Зеленський розповів у Telegram.
"Провів сьогодні Ставку. Детально по фронту, по всіх напрямках. Вдячний нашим воїнам за стійкість і за активну українську оборону: наші підрозділи знищують окупанта саме так, як окупант заслуговує на це...
Були сьогодні доповіді щодо наших дипстрайків, також Головнокомандувач доповів щодо потреб та забезпечення Сил оборони України", — зазначив президент.
Новина доповнюється...
