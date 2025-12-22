Зеленський провів Ставку Головнокомандувача — що обговорили

термінова новина

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Головнокомандувача в понеділок, 22 грудня. Обговорили ключові потреби на фронті та стан протиповітряної оборони.

Про це Володимир Зеленський розповів у Telegram.

Реклама

Читайте також:

"Провів сьогодні Ставку. Детально по фронту, по всіх напрямках. Вдячний нашим воїнам за стійкість і за активну українську оборону: наші підрозділи знищують окупанта саме так, як окупант заслуговує на це...

Були сьогодні доповіді щодо наших дипстрайків, також Головнокомандувач доповів щодо потреб та забезпечення Сил оборони України", — зазначив президент.

Новина доповнюється...