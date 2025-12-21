Відео
Зеленський назвав, скільки зброї випустила Росія за тиждень

Зеленський назвав, скільки зброї випустила Росія за тиждень

Дата публікації: 21 грудня 2025 11:19
Зеленський назвав, скільки зброї випустила Росія за тиждень
Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський розповів, що упродовж тижня російські окупанти випустили близько 1300 ударних дронів та майже 1200 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники атакували Україну девʼятьма ракетами різних типів.

Про це глава держави повідомив у Facebook у неділю, 21 грудня. 

Російські обстріли України упродовж тижня

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський війна Україна обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
