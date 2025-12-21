Видео
Україна
Видео

Главная Армия Зеленский назвал, сколько оружия выпустила Россия за неделю

Зеленский назвал, сколько оружия выпустила Россия за неделю

Дата публикации 21 декабря 2025 11:19
Зеленский назвал, сколько оружия выпустила Россия за неделю
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что в течение недели российские оккупанты выпустили около 1300 ударных дронов и почти 1200 управляемых авиационных бомб. Кроме того, захватчики атаковали Украину девятью ракетами различных типов.

Об этом глава государства сообщил в Facebook в воскресенье, 21 декабря.

Российские обстрелы Украины в течение недели

Новость дополняется...

Владимир Зеленский война Украина обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
