Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ атаковала инфраструктуру в Ровенской области — есть раненый

РФ атаковала инфраструктуру в Ровенской области — есть раненый

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 10:10
Обстрел Ровенщины 21 декабря — оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру
Спасатели. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 21 декабря атаковали объект гражданской инфраструктуры в Ровенской области. В результате обстрела есть раненый.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Ровенской области 21 декабря

"В результате воздушной атаки врага был поврежден объект гражданской инфраструктуры. Возгорания нет", — рассказал Коваль.

По его словам, один из сотрудников получил легкую травму. Медики оказали ему помощь на месте.

Сейчас на месте российского удара работают представители Сил безопасности и обороны, а также других структур.

null
Пост Коваля. Фото: скриншот

Напомним, 19 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область, в результате чего погибли восемь человек.

Также недавно захватчики нанесли удары по четырем громадам Харьковской области. Оккупанты ранили гражданских.

война взрыв Ровенская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации