Обстрел Ровенщины 21 декабря — оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру

РФ атаковала инфраструктуру в Ровенской области — есть раненый
Российские оккупанты в ночь на 21 декабря атаковали объект гражданской инфраструктуры в Ровенской области. В результате обстрела есть раненый.
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в Telegram.
Обстрел Ровенской области 21 декабря
"В результате воздушной атаки врага был поврежден объект гражданской инфраструктуры. Возгорания нет", — рассказал Коваль.
По его словам, один из сотрудников получил легкую травму. Медики оказали ему помощь на месте.
Сейчас на месте российского удара работают представители Сил безопасности и обороны, а также других структур.
Напомним, 19 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область, в результате чего погибли восемь человек.
Также недавно захватчики нанесли удары по четырем громадам Харьковской области. Оккупанты ранили гражданских.
Читайте Новини.LIVE!