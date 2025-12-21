Обстрел Ровенщины 21 декабря — оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру

Спасатели. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 21 декабря атаковали объект гражданской инфраструктуры в Ровенской области. В результате обстрела есть раненый.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Ровенской области 21 декабря

"В результате воздушной атаки врага был поврежден объект гражданской инфраструктуры. Возгорания нет", — рассказал Коваль.

По его словам, один из сотрудников получил легкую травму. Медики оказали ему помощь на месте.

Сейчас на месте российского удара работают представители Сил безопасности и обороны, а также других структур.

Пост Коваля. Фото: скриншот

Напомним, 19 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область, в результате чего погибли восемь человек.

Также недавно захватчики нанесли удары по четырем громадам Харьковской области. Оккупанты ранили гражданских.