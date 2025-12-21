Обстріл Рівненщини 21 грудня — окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру

РФ атакувала цивільну інфраструктуру на Рівненщині — є поранений
Російські окупанти у ніч проти 21 грудня атакували обʼєкт цивільної інфраструктури в Рівненській області. Внаслідок обстрілу є поранений.
Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Telegram.
Обстріл Рівненщини 21 грудня
"Внаслідок повітряної атаки ворога був пошкоджений обʼєкт цивільної інфраструктури. Загоряння немає", — розповів Коваль.
За його словами, один із працівників отримав легку травму. Медики надали йому допомогу на місці.
Наразі на місці російського удару працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.
Нагадаємо, 19 грудня російські окупанти атакували Одещину, внаслідок чого загинули вісім людей.
Також нещодавно загарбники завдали ударів по чотирьох громадах Харківщини. Окупанти поранили цивільних.
