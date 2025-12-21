Обстріл Рівненщини 21 грудня — окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру

Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 21 грудня атакували обʼєкт цивільної інфраструктури в Рівненській області. Внаслідок обстрілу є поранений.

Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Telegram.

Обстріл Рівненщини 21 грудня

"Внаслідок повітряної атаки ворога був пошкоджений обʼєкт цивільної інфраструктури. Загоряння немає", — розповів Коваль.

За його словами, один із працівників отримав легку травму. Медики надали йому допомогу на місці.

Наразі на місці російського удару працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.

Допис Коваля. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 грудня російські окупанти атакували Одещину, внаслідок чого загинули вісім людей.

Також нещодавно загарбники завдали ударів по чотирьох громадах Харківщини. Окупанти поранили цивільних.