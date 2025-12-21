Відео
Головна Армія РФ атакувала цивільну інфраструктуру на Рівненщині — є поранений

РФ атакувала цивільну інфраструктуру на Рівненщині — є поранений

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 10:10
Обстріл Рівненщини 21 грудня — окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 21 грудня атакували обʼєкт цивільної інфраструктури в Рівненській області. Внаслідок обстрілу є поранений.

Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Telegram.

Обстріл Рівненщини 21 грудня

"Внаслідок повітряної атаки ворога був пошкоджений обʼєкт цивільної інфраструктури. Загоряння немає", — розповів Коваль.

За його словами, один із працівників отримав легку травму. Медики надали йому допомогу на місці.

Наразі на місці російського удару працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.

Допис Коваля. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 грудня російські окупанти атакували Одещину, внаслідок чого загинули вісім людей.

Також нещодавно загарбники завдали ударів по чотирьох громадах Харківщини. Окупанти поранили цивільних.

війна вибух Рівненська область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
