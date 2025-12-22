Зеленский провел Ставку Главнокомандующего - что обсудили

срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Главнокомандующего в понедельник, 22 декабря. Обсудили ключевые потребности на фронте и состояние противовоздушной обороны.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в Telegram.

"Провел сегодня Ставку. Подробно по фронту, по всем направлениям. Благодарен нашим воинам за стойкость и за активную украинскую оборону: наши подразделения уничтожают оккупанта именно так, как оккупант заслуживает этого...

Были сегодня доклады по нашим дипстрайкам, также Главнокомандующий доложил о потребностях и обеспечении Сил обороны Украины",- отметил президент.

Новость дополняется...