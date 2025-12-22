Зеленский провел Ставку Главнокомандующего - что обсудили

Зеленский провел Ставку — решение по ПВО и фронту
Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 17:49
срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Главнокомандующего в понедельник, 22 декабря. Обсудили ключевые потребности на фронте и состояние противовоздушной обороны.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в Telegram.
Реклама
Читайте также:
"Провел сегодня Ставку. Подробно по фронту, по всем направлениям. Благодарен нашим воинам за стойкость и за активную украинскую оборону: наши подразделения уничтожают оккупанта именно так, как оккупант заслуживает этого...
Были сегодня доклады по нашим дипстрайкам, также Главнокомандующий доложил о потребностях и обеспечении Сил обороны Украины",- отметил президент.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама