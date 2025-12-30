Нічна атака Росії на Україну 30 грудня — скільки знищено БпЛА та ракет

Військовий вистежує повітряні цілі в небі. Фото: 60 Інгулецька ОМБр

У ніч на 30 грудня російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку по території України. Вони застосували балістичні ракети та ударні безпілотники. Атака розпочалася ввечері 29 грудня близько 18:00 і тривала протягом ночі.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 30 грудня

За наявними даними, противник випустив дві балістичні ракети типу Іскандер-М з території тимчасово окупованого Криму та Воронезької області Росії.

Окрім цього, було зафіксовано запуск 60 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та дронів інших типів. Запуски здійснювалися з кількох напрямків, зокрема з Орловської, Брянської, Курської областей, району Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та Чауди на тимчасово окупованій території Криму. Близько 40 із зафіксованих дронів становили безпілотники типу Shahed.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона знищила або подавила одну балістичну ракету та 52 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера і дрони інших типів. Збиття та подавлення цілей зафіксовано на півночі, півдні та сході країни.

Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас повідомляється про влучання однієї балістичної ракети та восьми ударних безпілотників. Ураження зафіксовані на п'яти локаціях.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський провів Ставку Головнокомандувача, де серед важливих тем до обговорення було питання посилення ППО захисту фронту та тилу.

Тим часом у Миколаївській області помітили нові російські дрони через що скасували проведення масових заходів на свята.