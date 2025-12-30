Видео
Главная Армия На Украину летели дроны и две баллистики — что сбила ПВО

На Украину летели дроны и две баллистики — что сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 10:16
Ночная атака России на Украину 30 декабря — сколько уничтожено БпЛА и ракет
Военный выслеживает воздушные цели в небе. Фото: 60 Ингулецкая ОМБр

В ночь на 30 декабря российские войска совершили комбинированную воздушную атаку по территории Украины. Они применили баллистические ракеты и ударные беспилотники. Атака началась вечером 29 декабря около 18:00 и продолжалась в течение ночи.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Чем Россия атаковала Украину в ночь на 30 декабря

По имеющимся данным, противник выпустил две баллистические ракеты типа Искандер-М с территории временно оккупированного Крыма и Воронежской области России.

Кроме этого, был зафиксирован запуск 60 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов. Запуски осуществлялись с нескольких направлений, в частности из Орловской, Брянской, Курской областей, района Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского и Чауды на временно оккупированной территории Крыма. Около 40 из зафиксированных дронов составляли беспилотники типа Shahed.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила одну баллистическую ракету и 52 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и дроны других типов. Сбитие и подавление целей зафиксировано на севере, юге и востоке страны.

null
Статистика сбития. Фото: Воздушные силы ВСУ

В то же время сообщается о попадании одной баллистической ракеты и восьми ударных беспилотников. Поражения зафиксированы на пяти локациях.

Напомним, недавно Владимир Зеленский провел Ставку Главнокомандующего, где среди важных тем к обсуждению был вопрос усиления ПВО защиты фронта и тыла.

Между тем в Николаевской области заметили новые российские дроны из-за чего отменили проведение массовых мероприятий на праздники.

обстрелы ПВО дроны ракетный удар Воздушные силы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
