Сырский рассказал как ВСУ усиливают защиту городов от дронов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия не отказывается от намерений наносить массированные удары по территории Украины, в частности с применением ударных дронов, чтобы разрушать инфраструктуру и провоцировать блэкауты. В ответ на эту угрозу Силы обороны усиливают системное противодействие средствам воздушного нападения.

Об этом Александр Сырский сообщил на своем канале в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Сирский объяснил, как ВСУ планируют усилить защиту энергообъектов от атак России

По его словам, этому вопросу было посвящено ежемесячное совещание, во время которого обсудили борьбу с дронами типа Shahed. В совещании приняли участие представители Воздушных сил, Сил беспилотных систем, армейской авиации, подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск, логистики и других структур Сил обороны. Сырский отметил, что эффективное противодействие дронам требует комплексного подхода и четкой координации между всеми составляющими.

"Этот проект реализуется уже длительное время и имеет мое полное содействие. В рамках эшелонированной системы, на определенном расстоянии от крупных городов, создаются рубежи перехвата. Постепенно растет количество применений БпЛА-перехватчиков и их эффективность. В то же время отметил необходимость интенсифицировать эту работу, ускорить закупку соответствующего вооружения и техники, усилить комплектование соответствующих подразделений", — сказал Сырский.

Кроме того, ВСУ продолжают формирование отдельных дивизионов беспилотных систем ПВО и создание штатных подразделений дронов-перехватчиков в учебных центрах. Для противодействия атакам также привлекают дополнительные ресурсы армейской и малой авиации, в частности при поддержке международных партнеров.

Главнокомандующий отметил, что противник постоянно меняет тактику, модернизирует дроны и использует погодные условия, в частности осуществляет атаки на сверхнизких высотах. В ответ украинская система противодействия адаптируется и обновляется, чтобы обеспечить максимальную защиту городов и критической инфраструктуры.

Напомним, недавно Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего, где речь шла и об усилении ПВО и главных потребностях войск на фронте.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько дронов и ракет запустила Россия на Украину за минувшие сутки и что удалось сбить.

Тем временем Россия смогла запустить новые дроны "Молния" в Николаевскую область.