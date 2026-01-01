Відео
Головна Армія Росія била дронами по Україні у новорічну ніч — є прильоти

Росія била дронами по Україні у новорічну ніч — є прильоти

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 09:19
ППО відбила масований наліт дронів у новорічну ніч — які результати
Військовослужбовець мобільної вогневої групи. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 1 січня 2026 року російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. Повітряний напад розпочався ще ввечері 31 грудня, близько 18:00, і тривав упродовж ночі.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Загалом противник застосував 205 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів, з яких близько 130 становили саме "Шахеди".

Запуски дронів фіксувалися з території Росії, зокрема з районів Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська та Міллєрового, а також з тимчасово окупованих територій — Криму, району Чауди й Гвардійського, Донецька.

За попередньою інформацією, станом на 08:30 українська ППО знищила або подавила 176 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 15 різних локаціях.

null
Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, потужні вибухи цієї ночі лунали також у Київській області. А в Одеській області повідомили про пожежі та пошкодження внаслідок падіння уламків дронів.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
