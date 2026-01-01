ППО відбила масований наліт дронів у новорічну ніч — які результати

Росія била дронами по Україні у новорічну ніч — є прильоти
У ніч проти 1 січня 2026 року російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. Повітряний напад розпочався ще ввечері 31 грудня, близько 18:00, і тривав упродовж ночі.
Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
Росія застосувала дрони по Україні у ніч проти 31 грудня
Загалом противник застосував 205 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів, з яких близько 130 становили саме "Шахеди".
Запуски дронів фіксувалися з території Росії, зокрема з районів Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська та Міллєрового, а також з тимчасово окупованих територій — Криму, району Чауди й Гвардійського, Донецька.
За попередньою інформацією, станом на 08:30 українська ППО знищила або подавила 176 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 15 різних локаціях.
Нагадаємо, потужні вибухи цієї ночі лунали також у Київській області. А в Одеській області повідомили про пожежі та пошкодження внаслідок падіння уламків дронів.
