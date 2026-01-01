Видео
Россия била дронами по Украине в новогоднюю ночь — есть прилеты

Россия била дронами по Украине в новогоднюю ночь — есть прилеты

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 09:19
ПВО отразила массированный налет дронов в новогоднюю ночь — какие результаты
Военнослужащий мобильной огневой группы. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 1 января 2026 года российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по территории Украины. Воздушное нападение началось еще вечером 31 декабря, около 18:00, и продолжалось в течение ночи.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

В целом противник применил 205 ударных дронов типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов, из которых около 130 составляли именно "Шахеды".

Запуски дронов фиксировались с территории России, в частности из районов Орла, Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска и Миллерово, а также с временно оккупированных территорий - Крыма, района Чауды и Гвардейского, Донецка.

По предварительной информации, по состоянию на 08:30 украинская ПВО уничтожила или подавила 176 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 15 различных локациях.

null
Статистика сбитых целей. Фото: ПС ВСУ

Напомним, мощные взрывы этой ночью раздавались также в Киевской области. А в Одесской области сообщили о пожарах и повреждениях в результате падения обломков дронов.

обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
