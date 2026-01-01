Повітряні атаки на фронті - що кажуть в 3 ОШБр

Капітан Збройних сил України Віталій Самойленко. Фото: кадр з відео

На фронті фіксують різке зростання кількості повітряних атак з боку противника. У відповідь на ці виклики українські бійці зосереджують зусилля на посиленні протиповітряної оборони для ефективного прикриття підрозділів на передовій.

Про це повідомив начальник протиповітряної оборони Третього армійського корпус, капітан Збройних сил України Віталій Самойленко з позивним "Бочка" в ефірі Новини.LIVE.

Повітряні атаки на фронті

Війський розповів, що ворог активно нарощує свої можливості та постійно масштабує засоби повітряного нападу.

За словами "Бочки", завдяки підтримці командира корпусу Андрія Білецького підрозділи ППО мають довіру та можливість впроваджувати нові технологічні рішення. Йдеться, зокрема, про застосування зенітних дронів-перехоплювачів, автоматизованих систем управління боєм та інших сучасних розробок.

Він також зазначив, що наступним етапом розвитку стане ширше використання автоматизованих турелей. Це, за його словами, дозволить зменшити навантаження на військовослужбовців і водночас підвищити ефективність протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 1 січня у Міноборони заявили, що Україна посилила захист повітряного простору ще двома комплексами протиповітряної оборони Patriot.

А до цього головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони посилюють системну протидію засобам повітряного нападу ворога.