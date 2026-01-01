Відео
Головна Армія У Третьому армійському корпусі наголосили на реформуванні армії

У Третьому армійському корпусі наголосили на реформуванні армії

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 19:45
Самойленко пояснив, що Україна має зробити у разі припинення вогню
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Начальник протиповітряної оборони Третього армійського корпусу Віталій Самойленко пояснив, що необхідно робити у випадку припинення вогню. За його словами, потрібно негайно реформувати армію.

Про це Віталій Самойленко розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Читайте також:

Реформування армії

"Першочергово треба масштабування якісних результатів. Тобто, у нас є приклади, я впевнений, багатьох підрозділів, не тільки Третього армійського корпусу, які можна масштабувати. Це основа", — зазначив Самойленко.

За його словами, необхідно одразу проводити реформи переозброєння війська та нормальні умови для військовослужбовців. Він наголосив, що потрібно також запропонувати мобілізованим повноцінні, мотивуючі контракти.

"І, звичайно, я думаю, що основою стане зміна підходів. Зміна підходів в управлінні, зміна підходів в плануванні. Тобто, це має бути, це не один місяць роботи, звичайно, але якщо ми хочемо мати сильну армію, професійну армію, то інакше у нас не вийде. Ми маємо змінюватися, змінюватися і ставати сильнішими, щоб ворог вже ніколи не зміг навіть і подумати про напад", — додав начальник ППО Третього армійського корпусу.

Нагадаємо, Самойленко заявив, що у підрозділах ЗСУ наразі зберігається дефіцит особового складу.

А премʼєр Юлія Свириденко відреагувала на петицію на сайті Кабміну про додаткову винагороду військовим.

війна ЗСУ Україна армія реформа
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
