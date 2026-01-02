На отдельных участках фронта дронов стало вдвое больше

Город Константиновка. Фото: Олег Петрасюк/Пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных сил Украины

За последний год интенсивность применения российских беспилотников на отдельных участках фронта выросла примерно вдвое. Это касается почти всех типов вражеских беспилотных летательных аппаратов, с которыми ежедневно сталкиваются украинские подразделения ПВО.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил начальник противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса Виталий Самойленко.

Россияне значительно нарастили интенсивность атак дронами на фронте

Военный отметил, что речь идет не только о количественном наращивании атак, но и об изменении подходов к применению дронов. В частности, значительно увеличилось количество беспилотников, которые используют оптоволоконное управление, а также ударных аппаратов типа "Молния" и крылатых дронов. Хотя эти системы не претерпели радикальных технологических изменений, их массовое применение создает дополнительную нагрузку на систему противовоздушной обороны.

"Мы видим, что увеличивается, кроме количества, еще и технологические решения против них. И они достаточно быстрые", — отметил Виталий Самойленко.

Отдельно Самойленко обратил внимание на активное использование элементов искусственного интеллекта во вражеских БпЛА. Такие решения позволяют дронам быстрее адаптироваться к условиям боя и затрудняют их перехват. Также существенно возросло количество разведывательных беспилотников, которые противник применяет для корректировки ударов.

По словам начальника ПВО корпуса, украинские подразделения вынуждены одновременно прикрывать войска на передовой и работать по целям в глубине страны, в частности перехватывать дроны типа "Шахед", чтобы не допустить их прорыва в тыловые регионы. Количество таких атак также заметно увеличивается.

