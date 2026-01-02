Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия За год количество вражеских дронов на фронте выросло вдвое

За год количество вражеских дронов на фронте выросло вдвое

Ua en ru
Дата публикации 2 января 2026 08:53
На отдельных участках фронта дронов стало вдвое больше
Город Константиновка. Фото: Олег Петрасюк/Пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных сил Украины

За последний год интенсивность применения российских беспилотников на отдельных участках фронта выросла примерно вдвое. Это касается почти всех типов вражеских беспилотных летательных аппаратов, с которыми ежедневно сталкиваются украинские подразделения ПВО.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил начальник противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса Виталий Самойленко.

Реклама
Читайте также:

Россияне значительно нарастили интенсивность атак дронами на фронте

Военный отметил, что речь идет не только о количественном наращивании атак, но и об изменении подходов к применению дронов. В частности, значительно увеличилось количество беспилотников, которые используют оптоволоконное управление, а также ударных аппаратов типа "Молния" и крылатых дронов. Хотя эти системы не претерпели радикальных технологических изменений, их массовое применение создает дополнительную нагрузку на систему противовоздушной обороны.

"Мы видим, что увеличивается, кроме количества, еще и технологические решения против них. И они достаточно быстрые", — отметил Виталий Самойленко.

Отдельно Самойленко обратил внимание на активное использование элементов искусственного интеллекта во вражеских БпЛА. Такие решения позволяют дронам быстрее адаптироваться к условиям боя и затрудняют их перехват. Также существенно возросло количество разведывательных беспилотников, которые противник применяет для корректировки ударов.

По словам начальника ПВО корпуса, украинские подразделения вынуждены одновременно прикрывать войска на передовой и работать по целям в глубине страны, в частности перехватывать дроны типа "Шахед", чтобы не допустить их прорыва в тыловые регионы. Количество таких атак также заметно увеличивается.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно сделал заявление относительно ПВО защиты Украины.

Также эксперт объяснил, как изменились боевые действия на фронте из-за использования новейших технологий.

российские войска беспилотники ППО дроны фронт
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации