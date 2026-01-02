Відео
Головна Армія За рік кількість ворожих дронів на фронті зросла вдвічі

За рік кількість ворожих дронів на фронті зросла вдвічі

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 08:53
На окремих ділянках фронту дронів стало вдвічі більше
Місто Костянтинівка. Фото: Олег Петрасюк/Прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Збройних сил України

За останній рік інтенсивність застосування російських безпілотників на окремих ділянках фронту зросла приблизно вдвічі. Це стосується майже всіх типів ворожих безпілотних літальних апаратів, з якими щоденно стикаються українські підрозділи ППО.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив начальник протиповітряної оборони Третього армійського корпусу Віталій Самойленко.

Військовий зазначив, що йдеться не лише про кількісне нарощування атак, а й про зміну підходів до застосування дронів. Зокрема, значно побільшало безпілотників, які використовують оптоволоконне керування, а також ударних апаратів типу "Молния" та крилатих дронів. Хоча ці системи не зазнали радикальних технологічних змін, їх масове застосування створює додаткове навантаження на систему протиповітряної оборони.

"Ми бачимо, що збільшується, окрім кількості, ще й технологічні рішення проти них. І вони досить швидкі", — зауважив Віталій Самойленко.

Окремо Самойленко звернув увагу на активніше використання елементів штучного інтелекту у ворожих БпЛА. Такі рішення дозволяють дронам швидше адаптуватися до умов бою та ускладнюють їх перехоплення. Також суттєво зросла кількість розвідувальних безпілотників, які противник застосовує для коригування ударів.

За словами начальника ППО корпусу, українські підрозділи змушені одночасно прикривати війська на передовій і працювати по цілях у глибині країни, зокрема перехоплювати дрони типу "Шахед", щоб не допустити їх прориву до тилових регіонів. Кількість таких атак також помітно збільшується.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно зробив заяву щодо ППО захисту України.

Також експерт пояснив, як змінилися бойові дії на фронті через використання новітніх технологій.

російські війська безпілотники ППО дрони фронт
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
