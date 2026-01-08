Видео
Україна
Видео

На фронте почти 300 столкновений — ситуация на всех направлениях

На фронте почти 300 столкновений — ситуация на всех направлениях

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 09:32
Ситуация на направлениях фронта 8 января — сводка Генштаба ВСУ
Александр Сырский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Начались 1415 сутки широкомасштабной российской агрессии против Украины. Воины ВСУ стойко сдерживают напор оккупантов и наносят противнику значительные потери. За прошедшие сутки произошло 275 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook в четверг, 8 января.

Читайте также:

Ситуация на направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты совершили три атаки и 89 обстрелов.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках 8 січня
Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском воины ВСУ остановили 15 атак захватчиков в районах Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Зеленого, Тихого и в сторону Вильчи, Терновой и Кутьковки.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 8 січня
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском вчера произошло 14 атака России. Защитники отбили штурмовые действия оккупантов в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска.

Ситуація на Купʼянському напрямку 8 січня
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском противник атаковал 18 раз и пытался вклиниться в оборону ВСУ возле населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодязи, Заречное, Мирное и Шандриголово.

Ситуація на Лиманському напрямку 8 січня
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском направлении украинские силы отбили пять атак России возле Северска и в сторону Пазено.

Ситуація на Словʼянському напрямку 8 січня
Славянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском произошло девять боестолкновений в районах Васюковки, Миньковки, Часового Яра и в сторону Бондарного.

Ситуація на Краматорському напрямку 8 січня
Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Константиновском противник атаковал 22 раза в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

Ситуація на Костянтинівському напрямку 8 січня
Константиновское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском ВСУ остановили 77 штурмовых действий России возле населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Федоровка, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала.

Ситуація на Покровському напрямку 8 січня
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском враг совершил 15 атак в районах Зеленого Гая, Александрограда, Январского, Степного, Вишневого, Вербового, Красногорского, Рыбного и Егоровки.

Ситуація на Олександрівському напрямку 8 січня
Александровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском украинские войска отбили 40 атак России в районах населенных пунктов Доброполье, Сладкое, Варваровка, Зеленое, Гуляйполе и Белогорье.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 8 січня
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском противник совершил шесть попыток прорвать оборону Украины в сторону Степногорска и Приморского.

На Приднепровском враг трижды безрезультатно пытался приблизиться к позициям ВСУ.

На Волынском и Полесском признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Потери российских оккупантов

Всего за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1400 человек.

Втрати російських окупантів 8 січня
Ориентировочные потери российских оккупантов 8 января. Фото: Генштаб ВСУ

"Также украинские воины обезвредили шесть танков, девять боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 225 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 112 единиц автомобильной техники оккупантов", — говорится в сообщении.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, начальник ПВО Третьего армейского корпуса Виталий Самойленко объяснил, что важно в армии.

Ранее заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин призвал реформировать армию в Украине.

война ВСУ Украина оккупанты Генштаб ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
