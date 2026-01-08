Ситуация на направлениях фронта 8 января — сводка Генштаба ВСУ

На фронте почти 300 столкновений — ситуация на всех направлениях
Начались 1415 сутки широкомасштабной российской агрессии против Украины. Воины ВСУ стойко сдерживают напор оккупантов и наносят противнику значительные потери. За прошедшие сутки произошло 275 боевых столкновений.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook в четверг, 8 января.
Ситуация на направлениях фронта
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты совершили три атаки и 89 обстрелов.
На Южно-Слобожанском воины ВСУ остановили 15 атак захватчиков в районах Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Зеленого, Тихого и в сторону Вильчи, Терновой и Кутьковки.
На Купянском вчера произошло 14 атака России. Защитники отбили штурмовые действия оккупантов в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска.
На Лиманском противник атаковал 18 раз и пытался вклиниться в оборону ВСУ возле населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодязи, Заречное, Мирное и Шандриголово.
На Славянском направлении украинские силы отбили пять атак России возле Северска и в сторону Пазено.
На Краматорском произошло девять боестолкновений в районах Васюковки, Миньковки, Часового Яра и в сторону Бондарного.
На Константиновском противник атаковал 22 раза в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.
На Покровском ВСУ остановили 77 штурмовых действий России возле населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Федоровка, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала.
На Александровском враг совершил 15 атак в районах Зеленого Гая, Александрограда, Январского, Степного, Вишневого, Вербового, Красногорского, Рыбного и Егоровки.
На Гуляйпольском украинские войска отбили 40 атак России в районах населенных пунктов Доброполье, Сладкое, Варваровка, Зеленое, Гуляйполе и Белогорье.
На Ореховском противник совершил шесть попыток прорвать оборону Украины в сторону Степногорска и Приморского.
На Приднепровском враг трижды безрезультатно пытался приблизиться к позициям ВСУ.
На Волынском и Полесском признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Потери российских оккупантов
Всего за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1400 человек.
"Также украинские воины обезвредили шесть танков, девять боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 225 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 112 единиц автомобильной техники оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, начальник ПВО Третьего армейского корпуса Виталий Самойленко объяснил, что важно в армии.
Ранее заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин призвал реформировать армию в Украине.
Читайте Новини.LIVE!