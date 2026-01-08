Відео
Головна Армія Військовий пояснив, чому росіяни масово здаються у полон

Військовий пояснив, чому росіяни масово здаються у полон

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 07:03
Шаповалов заявив, російські солдати здаються в полон, щоб вижити
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Головний сержант 3-го механізованого батальйону Андрій Шаповалов заявив, що багато російських військових свідомо намагаються здатись у полон, оскільки це шанс вижити. За його словами, на його напрямку РФ не застосовує підготовлені спецпідрозділи або ж професійних військових.

Про це український воїн з позивним "Чорний" розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Що відомо про підготовку мобілізованих в армії РФ та відправу їх на фронт

Андрій Шаповалов поінформував, що на його напрямку ворог здебільшого застосовує мобілізованих росіян без підготовки, яких армія РФ вводить в оману, заявляючи, що позиції нібито вже зайняті їхніми військами.

"Я б не сказав би, що там противник посилає якихось фахівців, спецпризначенців чи ще когось. Це переважно всі мобілізовані росіяни, які йдуть фактично без підготовки. Ну і зі слів тих же полонених, типу як би на своїй позиції. Тобто їх обманюють, кажуть, що там в нашій позиції... закріпіться просто і стійте. Ну і вони приходять або гинуть там або попадають в полон. Переважно так. Тобто якихось там фахівців... я як мінімум не бачу на нашому напрямку", — розповів військовий.

На уточнююче запитання скільки більше росіян - тих що гинуть, або ж ті хто здаються у полон, Шаповалов сказав, що зі слів полонених окупантів, вони намагаються "пропітляти".

"Зі слів полонених, кожен старається максимально якось так, як вони кажуть, "пропетляти", щоб попасти в полон. Тому що для них це є якийсь певний відсоток для життя", — пояснив головний сержант з позивним "Чорний".

Також Шаповалов додав, що українські підрозділи намагаються знищувати противника ще на підходах за кілька кілометрів до переднього краю, щоб він не наблизився до позицій піхоти.

Нагадаємо, нещодавно начальник відділення комунікацій 118 ОМБр Дмитро Пелих заявив, що наразі якість російських штурмовиків дуже низька. За його словами, вони масово хочуть здатися у полон, але росіяни їх знищують.

Також ми писали, що у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими в кінці грудня вперше оприлюднили повну статистику військових РФ, які потрапили у полон. Нові дані свідчать про стрімке збільшення кількості полонених.

полонені війна в Україні Росія фронт армія РФ обмін полоненими
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
