Шаповалов заявил, российские солдаты сдаются в плен, чтобы выжить

Главный сержант 3-го механизированного батальона Андрей Шаповалов заявил, что многие российские военные сознательно пытаются сдаться в плен, поскольку это шанс выжить. По его словам, на его направлении РФ не применяет подготовленные спецподразделения или профессиональных военных.

Об этом украинский воин с позывным "Черный" рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Андрей Шаповалов сообщил, что на его направлении враг в основном применяет мобилизованных россиян без подготовки, которых армия РФ вводит в заблуждение, заявляя, что позиции якобы уже заняты их войсками.

"Я бы не сказал бы, что там противник посылает каких-то специалистов, спецназовцев или еще кого-то. Это преимущественно все мобилизованные россияне, которые идут фактически без подготовки. Ну и со слов тех же пленных, типа как бы на своей позиции. То есть их обманывают, говорят, что там в нашей позиции... закрепитесь просто и стойте. Ну и они приходят или погибают там или попадают в плен. Преимущественно так. То есть каких-то там специалистов... я как минимум не вижу на нашем направлении", — рассказал военный.

На уточняющий вопрос сколько больше россиян - тех что погибают, или же те кто сдаются в плен, Шаповалов сказал, что со слов пленных оккупантов, они пытаются "пропитлять".

"По словам пленных, каждый старается максимально как-то так, как они говорят, "пропетлять", чтобы попасть в плен. Потому что для них это какой-то определенный процент для жизни", — пояснил главный сержант с позывным "Черный".

Также Шаповалов добавил, что украинские подразделения пытаются уничтожать противника еще на подходах за несколько километров до переднего края, чтобы он не приблизился к позициям пехоты.

Напомним, недавно начальник отделения коммуникаций 118 ОМБр Дмитрий Пелых заявил, что сейчас качество российских штурмовиков очень низкое. По его словам, они массово хотят сдаться в плен, но россияне их уничтожают.

