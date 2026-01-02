Война в Украине — россияне уничтожают своих штурмовиков

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Каковы российские штурмовики на фронте сейчас очень низкая. Они массово хотят сдаться в плен, но россияне их уничтожают.

Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых в эфире Ранок.LIVE 2 января.

Россияне уничтожают своих штурмовиков

Пелых рассказал, что значительная часть россиян сознательно не хочет воевать и уже во время выдвижения сигнализирует украинским пилотам дронов о намерении сдаться. В частности, такие попытки фиксируют на подходах к Малой Токмачке в Запорожской области.

"Качество этих штурмовиков сейчас довольно низкое. Они, идя сюда, не хотят воевать и как только они пройдут половину пути до Малой Токмачки с точки выдвижения, они сигнализируют нашим пилотам, что хотят сдаться в плен", — сказал военных.

Однако не всегда это удается, поскольку россияне, замечая такие действия, сами уничтожают собственных штурмовиков, чтобы не допустить плена.

Напомним, 28 декабря в Силах обороны Юга сообщили, что часть Гуляйполя в Запорожье под контролем РФ. Оккупанты проводят штурмовые действия и пытаются завести в город группы закрепления.

Уже 31 декабря Владислав Волошин рассказал, что сейчас в городе продолжаются ожесточенные бои, в результате чего он фактически превратился в серую зону. Армия РФ пытается закрепиться в населенном пункте и осуществляет попытки обхода с флангов.