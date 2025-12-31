Видео
Главная Армия Продолжаются тяжелые бои — в ВСУ раскрыли обстановку в Гуляйполе

Продолжаются тяжелые бои — в ВСУ раскрыли обстановку в Гуляйполе

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 22:18
Какая обстановка в Гуляйполе - данные Сил обороны Юга Украины
Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. Фото: Facebook Владислава Волошина

В Гуляйполе продолжаются ожесточенные бои, в результате чего город фактически превратился в серую зону. Противник пытается закрепиться в населенном пункте и осуществляет попытки обхода с флангов.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире День.LIVE.

Читайте также:

Какая обстановка в Гуляйполе

По словам Волошина, на северо-западных окраинах Гуляйполя Силы обороны Украины продолжают удерживать свои позиции.

Украинские подразделения проводят поисково-ударные и разведывательно-поисковые действия непосредственно в городе, выявляя и уничтожая штурмовые и инфильтрационные группы противника.

Кроме попыток вытеснить украинские подразделения из Гуляйполя, враг пытается обойти город с севера и юга. Ожесточенные бои, по словам спикера, идут вблизи Железнодорожного на юг от города, а также за Варваровку на север от него.

"Ситуация довольно сложная, к тому же враг часто применяет корректируемые авиационные бомбы, нанося авиационные удары по нашим позициям и по самому населенному пункту", — добавил военный.

Напомним, что в Силах обороны Юга отметили, что сейчас часть Гуляйполя в Запорожской области удалось заполучить оккупантам.

Ранее в росСМИ заявили, что РФ якобы захватило Гуляйполе и Мирноград.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
