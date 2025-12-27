Мирноград и Гуляйполе не контролирует РФ — детали от Генштаба

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Высшее руководство РФ доложило диктатору Владимиру Путину о якобы захвате Гуляйполя и Мирнограда. На самом деле такая информация не подтверждается.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 27 декабря.

Какова ситуация в Гуляйполе и Мирнограде

"Высшее политическое руководство государства-агрессора снова прибегает к распространению фейковых заявлений о существенных "успехах" армии РФ на поле боя. На самом деле сообщения из кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются фактами", — рассказали в Генштабе.

Отмечается, что ситуация в Гуляйполе Запорожской области ситуация сложная, но там продолжается оборонительная операция. Украинские военные продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп врага.

Что касается Мирнограда, то оперативная ситуация в городе остается тяжелой, но россиянам по-прежнему не удается реализовать планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации, поэтому в ход идет оружие дезинформации.

Кроме того, недействительной является информация о контроле РФ над половиной Константиновки в Донецкой области. Украинские военные держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту. Так, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. В результате успешных действий украинских защитников было уничтожено два танка противника с оборудованием для разминирования, а вражескую пехоту ликвидировали наши БпЛА.

"Напомним, что в случае с Купянском руководство РФ уже несколько раз рапортовало о взятии города под контроль, окружении в городе украинских подразделений и тому подобное. На самом деле Силы обороны Украины умелыми действиями освободили ряд населенных пунктов к северу от Купянска, зачистили большую часть самого города и блокировали остатки российской группировки", — отметили в Генеральном штабе.

Там добавили, что такая же ситуация и с Покровском. Российские войска еще с конца сентября прошлого года рассказывают о захвате города. Однако, оборона населенного пункта продолжается уже 17 месяцев, а враг в течение этого времени несет существенные потери.

В ведомстве подчеркнули, что такая ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров и активизировалась именно во время мирных переговоров. Впрочем, настоящим результатом таких фейковых заявлений диктатора являются лишь ощутимые потери его оккупационной армии, которые ежедневно составляют не менее 1000 убитых и раненых российских солдат.

"Вооруженные Силы в очередной раз призывают пользоваться только проверенными источниками информации и не поддаваться на провокации российских пропагандистов", — сказали в Генштабе.

Напомним, 26 декабря стало известно, что ВСУ покинули командный пункт в Гуляйполе. Боя не было, а произошло это из-за паники личного состава и небрежных действий командиров.

Однако Владислав Волошин заявил, что сейчас проводится расследование, соответствует ли эта информация действительности. Если факт подтвердится, будет открыто уголовное дело.