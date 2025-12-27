Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Путину доложили о "захвате" Гуляйполя — реакция Генштаба ВСУ

Путину доложили о "захвате" Гуляйполя — реакция Генштаба ВСУ

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 23:19
Мирноград и Гуляйполе не контролирует РФ — детали от Генштаба
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Высшее руководство РФ доложило диктатору Владимиру Путину о якобы захвате Гуляйполя и Мирнограда. На самом деле такая информация не подтверждается.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 27 декабря.

Реклама
Читайте также:

Какова ситуация в Гуляйполе и Мирнограде

"Высшее политическое руководство государства-агрессора снова прибегает к распространению фейковых заявлений о существенных "успехах" армии РФ на поле боя. На самом деле сообщения из кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются фактами", — рассказали в Генштабе.

Отмечается, что ситуация в Гуляйполе Запорожской области ситуация сложная, но там продолжается оборонительная операция. Украинские военные продолжают активные действия по уничтожению пехотных групп врага.

Что касается Мирнограда, то оперативная ситуация в городе остается тяжелой, но россиянам по-прежнему не удается реализовать планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации, поэтому в ход идет оружие дезинформации.

Кроме того, недействительной является информация о контроле РФ над половиной Константиновки в Донецкой области. Украинские военные держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту. Так, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. В результате успешных действий украинских защитников было уничтожено два танка противника с оборудованием для разминирования, а вражескую пехоту ликвидировали наши БпЛА.

"Напомним, что в случае с Купянском руководство РФ уже несколько раз рапортовало о взятии города под контроль, окружении в городе украинских подразделений и тому подобное. На самом деле Силы обороны Украины умелыми действиями освободили ряд населенных пунктов к северу от Купянска, зачистили большую часть самого города и блокировали остатки российской группировки", — отметили в Генеральном штабе.

Там добавили, что такая же ситуация и с Покровском. Российские войска еще с конца сентября прошлого года рассказывают о захвате города. Однако, оборона населенного пункта продолжается уже 17 месяцев, а враг в течение этого времени несет существенные потери.

В ведомстве подчеркнули, что такая ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров и активизировалась именно во время мирных переговоров. Впрочем, настоящим результатом таких фейковых заявлений диктатора являются лишь ощутимые потери его оккупационной армии, которые ежедневно составляют не менее 1000 убитых и раненых российских солдат.

"Вооруженные Силы в очередной раз призывают пользоваться только проверенными источниками информации и не поддаваться на провокации российских пропагандистов", — сказали в Генштабе.

Напомним, 26 декабря стало известно, что ВСУ покинули командный пункт в Гуляйполе. Боя не было, а произошло это из-за паники личного состава и небрежных действий командиров.

Однако Владислав Волошин заявил, что сейчас проводится расследование, соответствует ли эта информация действительности. Если факт подтвердится, будет открыто уголовное дело.

Запорожская область Генштаб ВСУ война в Украине Россия фронт Мирноград
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации