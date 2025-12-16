Видео
Главная Армия Братчук раскрыл тактику россиян возле Гуляйполя — что придумали

Братчук раскрыл тактику россиян возле Гуляйполя — что придумали

Дата публикации 16 декабря 2025 18:40
Гуляйполе — какая тактика россиян вблизи города
Российский оккупант. Фото: росСМИ

Украинские военные держат сильную оборону Гуляйполя в Запорожской области. Российские оккупанты пытаются обойти город с севера и юга, избегая лобового наступления.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE 16 декабря.

Какая тактика россиян возле Гуляйполя

Братчук рассказал, что ситуация на фронте, в частности в районе Гуляйполя, очень динамичная и карта не всегда успевает меняться и определять ситуацию, которая происходит на самом деле. По его словам, враг пытается захватить город и обойти его с севера и юга. Россияне хотят избежать лобового наступления из-за сильной обороны украинских военных.

"Надеемся, что новая линия обороны, построенная Силами обороны, сорвет планы врага и не даст возможности сделать этот охват. Многое будет зависеть от того, какие резервы россияне смогут подтянуть, потому что они спешат по всей линии боевого соприкосновения, используют даже оперативно-тактические резервы. Это понятно почему, чтобы захватить максимальное количество локаций по всему фронту, для возможного определенного приостановления боевых действий и создавать себе плацдармы, чтобы и в дальнейшем угрожать нашему государству", — отметил представитель Украинской добровольческой армии.

В то же время он отметил, что не верит в "перемирие", поскольку Россия уже использовала паузы для продвижения, закрепления и подвоза сил. Ситуация остается динамичной, а ключевую роль в сдерживании врага играют оборона Покровска, Мирнограда и взаимосвязанность всей линии фронта.

Напомним, 28 ноября военный обозреватель сообщил, что за последние четыре месяца продвинулись на 22-25 километров возле Гуляйполя. Они подошли к окраинам города.

В то же время в ВСУ показали видео, как остановили наступление оккупантов возле Гуляйполя. Украинские военные контролируют ситуацию на этом участке фронта.

ВСУ Запорожская область война в Украине Россия фронт наступление
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
