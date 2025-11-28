Гуляйполе — россияне подошли к окраинам города

Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Российские войска за последние четыре месяца продвинулись на 22-25 километров. Враг подошел к окраинам Гуляйполя в Запорожской области.

Об этом сообщил военный обозреватель Василий Пехньо в эфире Ранок.LIVE 28 ноября.

Пехньо рассказал, что на востоке от Гуляйполя российские войска используют господствующие высоты и оттуда пытаются отрезать логистику ВСУ, нанося удары артиллерией, авиацией и дронами. По его словам, именно из-за природного ландшафта россияне пытаются закрепиться на высотах и контролировать подходы к городу.

В то же время эксперт отметил, что несмотря на сложность ситуации, украинские военные смогли стабилизировать ситуацию и эффектно уничтожают врага.

"План заключается примерно в том, чтобы сделать из Гуляйполя некую абсолютную красную линию, за которую россияне бы не должны были зайти или по крайней мере очень долго там задержаться, чтобы там их уничтожать", — подчеркнул Василий Пехньо.

Напомним, ранее Генштаб отреагировал на заявления об "окружении" ВСУ под Гуляйполем. Украинцев призывают не поддаваться на манипуляции и информационное давление со стороны врага.

В то же время военные рассказали, как останавливают штурмы россиян возле Гуляйполя. Силы обороны проводят блокировочные операции.