Гуляйполе — росіяни підійшли до околиць міста

Російські війська за останні чотири місяці просунулися на 22-25 кілометрів. Ворог підійшов до околиць Гуляйполя у Запорізькій області.

Про це повідомив військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі Ранок.LIVE 28 листопада.

Як просунувся ворог на фронті за останні чотири місяці

Пехньо розповів, що на сході від Гуляйполя російські війська використовують панівні висоти і звідти намагаються відрізати логістику ЗСУ, завдаючи ударів артилерією, авіацією та дронами. За його словами, саме через природний ландшафт росіяни намагаються закріпитися на висотах і контролювати підходи до міста.

Водночас експерт зазначив, що попри складність ситуації, українські військові змогли стабілізувати ситуацію та ефектно знищують ворога.

"План полягає приблизно в тому, щоб зробити з Гуляйполя таку собі абсолютну червону лінію, за яку росіяни б не мали зайти або принаймні дуже довго там затриматися, щоб там їх знищувати", — наголосив Василь Пехньо.

Нагадаємо, раніше Генштаб відреагував на заяви про "оточення" ЗСУ під Гуляйполем. Українців закликають не піддаватися на маніпуляції та інформаційний тиск з боку ворога.

Водночас військові розповіли, як зупиняють штурми росіян біля Гуляйполя. Сили оборони проводять блокувальні операції.