Оточення на Гуляйпільському напрямку — у Генштабі зробили заяву

ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські пропагандисти поширюють інформацію про оточення Сил оборони України на Гуляйпільському напрямку Запорізької області. Однак у ЗСУ закликають громадян не піддаватися на маніпуляції та інформаційний тиск з боку ворога.

Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ в середу, 26 листопада.

Генштаб спростував інформацію про "оточення" на Гуляйпільському напрямку

"В ійна йде не лише на полі бою, а й на інформаційному фронті. Ворог уміло маніпулює настроями українського суспільства: спеціально перебільшує свої так звані успіхи та гіперболізовано акцентує на проблемах в Силах оборони України, розганяючи серед українців панічні настрої та спонукаючи до невиважених дій", — наголошують у Генштабі.

Натомість Сили оборони підтверджують, що ситуація на південному напрямку, зокрема під Гуляйполем, дійсно залишається напруженою, однак про оточення не йдеться.

Противник значно активізував штурмові дії, збільшив кількість артилерійських обстрілів і використовує велику кількість дронів-камікадзе.

Лише за минулу добу зафіксовано понад 30 штурмів, близько 500 артилерійських обстрілів із застосуванням більш ніж 2100 боєприпасів, 10 авіаударів, 250 скидів із БПЛА та приблизно 2000 атак дронами-камікадзе.

Попри шалений тиск, оборона на напрямку утримується. Українські бійці мають забезпечений зв'язок, працює логістика, надається підтримка. Оборонці щодня знищують 250-300 окупантів і понад пів сотні одиниць техніки.

"За кожен метр рідної землі йдуть жорстокі бої. Ситуація на напрямку дійсно складна, але оточення немає, з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених. Тим більш не відповідає дійсності інформація про так звані загороджувальні загони, які блокують наші підрозділи. Навпаки, штурмові підрозділи кинуті на їх підсилення та допомагають тримати оборону", — повідомили у Генштабі.

У військовому командуванні також наголошують, що пріоритетом є виважені рішення та збереження особового складу.

"Військове командування оперативно реагує на будь-які зміни в ситуації та завжди приймає виважені рішення: за наявності ресурсів — тримати оборону і боронити українську територію, за відсутності — зберегти життя особового складу, відвівши його на більш вигідні рубежі, тим самим пожертвувавши ворогу ту чи іншу позицію. Але в подальшому — зупинити ворога, блокувати його просування і завдати комплексного вогневого ураження", — заявили в ЗСУ.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада окупанти завдали один з наймасштабніших ударів по Запоріжжю.

А також цієї ночі армія РФ атакувала Україну ракетами та дронами.