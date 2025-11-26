Обстріл України 26 листопада — скільки цілей випустила Росія

Мобільна група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія у ніч проти 26 листопада атакувала Україну ракетами та ударними дронами. Загалом ворог випустив понад 90 повітряних цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Обстріли України 26 листопада

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 90 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із різних напрямків.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Робота ППО 26 листопада. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зазначається, що станом на 09:00 протиповітряна оборона збила/подавила 72 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Однак внаслідок ворожої атаки є влучання ракет та десяти ударних БпЛА на десяти локаціях.

Нагадаємо, пізно ввечері 25 листопада окупанти вдарили по житловому будинку в Запоріжжі. Внаслідок цього постраждали 18 людей. Відомо, що місто зазнало 11 ворожих ударів.

А вночі та вранці 25 листопада росіяни атакували Київ. Загинули семеро людей та є багато постраждалих.