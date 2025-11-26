У Запоріжжі до 18 людей зросла кількість постраждалих

Майже два десятки — у Запоріжжі зросла кількість постраждалих
Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 05:33
Оновлено: 06:59
Термінова новина
Унаслідок атаки на Запоріжжя вночі 26 листопада постраждали 18 людей. Зазнали поранень 12 жінок і шість чоловіків.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Реклама
Читайте також:
Що відомо про обстріл Запоріжжя
Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу лікарі.
Нагадаємо, увечері 25 листопада РФ обстріляла Запоріжжя. Є влучання в житловий будинок. На кількох його поверхах спалахнула пожежа.
Також ми повідомляли, що внаслідок атаки на Запоріжжя зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. Є поранені. Станом на першу половину ночі 26 листопада було відомо про 12 госпіталізованих.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама