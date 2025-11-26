Відео
Головна Армія Майже два десятки — у Запоріжжі зросла кількість постраждалих

Майже два десятки — у Запоріжжі зросла кількість постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 05:33
Оновлено: 06:59
У Запоріжжі до 18 людей зросла кількість постраждалих
Термінова новина

Унаслідок атаки на Запоріжжя вночі 26 листопада постраждали 18 людей. Зазнали поранень 12 жінок і шість чоловіків.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Що відомо про обстріл Запоріжжя 

Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу лікарі.

Нагадаємо, увечері 25 листопада РФ обстріляла Запоріжжя. Є влучання в житловий будинок. На кількох його поверхах спалахнула пожежа.

Також ми повідомляли, що внаслідок атаки на Запоріжжя зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. Є поранені. Станом на першу половину ночі 26 листопада було відомо про 12 госпіталізованих.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
