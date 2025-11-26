Наслідки атаки на Запоріжжя в ніч проти 26 листопада 2025 року

Пожежа в будинку після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

У ніч проти середи, 26 листопада, росіяни завдали масованого удару по Запоріжжю. Госпіталізували 12 людей. Зазнали пошкоджень житлові будинки.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу Запоріжжя в ніч проти 26 листопада

Біля місць влучання розгорнули Пункти Незламності, де можна зігрітися, підзарядити гаджети та скористатися інтернетом.

За даними ДСНС, серед пошкоджених об'єктів сім багатоповерхівок, автозаправка, магазин і декілька автомобілів. У різних районах міста спалахнули пожежі.

Наразі вогнеборці гасять займання та проводять пошуково-рятувальні роботи. Під час ліквідації пожежі в одному з будинків надзвичайники врятували двох людей. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Журналісти Суспільного повідомили, що з будинку, який загорівся через обстріл, вогнеборці винесли та повернули господарям двох котів і сліпу кішку Бусю.

Нагадаємо, увечері 25 листопада РФ обстріляла Запоріжжя. Є влучання в житловий будинок. На кількох його поверхах спалахнула пожежа.

Також ми повідомляли, що внаслідок атаки на Запоріжжя зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. Є поранені.