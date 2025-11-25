Обстріл Запоріжжя 25 листопада — РФ вдарила по багатоповерхівці

Окупанти вдарили по житловому будинку в Запоріжжі — фото
Дата публікації: 25 листопада 2025 22:37
Оновлено: 23:00
Обстріл Запоріжжя 25 листопада. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Російські окупанти ввечері, 25 листопада, атакували Запоріжжя. Зокрема, зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Російський обстріл Запоріжжя 25 листопада
Наразі загарбники атакують місто.
"Є влучання у житловий будинок. Пожежа на кількох поверхах", — розповів Федоров.
За його словами, інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, російські загарбники атакували підстанцію "Харківобленерго", внаслідок чого виникли проблеми з водопостачанням.
Крім того, у ніч проти 25 листопада окупанти масовано атакували Київ, внаслідок чого загинули семеро людей.
