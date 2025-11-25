Обстріл Запоріжжя 25 листопада — РФ вдарила по багатоповерхівці

Обстріл Запоріжжя 25 листопада. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти ввечері, 25 листопада, атакували Запоріжжя. Зокрема, зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Російський обстріл Запоріжжя 25 листопада

Наразі загарбники атакують місто.

Російський обстріл Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Є влучання у житловий будинок. Пожежа на кількох поверхах", — розповів Федоров.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 25 листопада. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

За його словами, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники атакували підстанцію "Харківобленерго", внаслідок чого виникли проблеми з водопостачанням.

Крім того, у ніч проти 25 листопада окупанти масовано атакували Київ, внаслідок чого загинули семеро людей.