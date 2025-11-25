Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье — фото

Оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье — фото

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 22:37
обновлено: 23:00
Обстрел Запорожья 25 ноября — РФ ударила по многоэтажке
Обстрел Запорожья 25 ноября. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты вечером, 25 ноября, атаковали Запорожье. В частности, зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Российский обстрел Запорожья 25 ноября

Сейчас захватчики атакуют город.

Обстріл Запоріжжя 25 листопада
Российский обстрел Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Есть попадание в жилой дом. Пожар на нескольких этажах", — рассказал Федоров.

Російський удар по Запоріжжю 25 листопада
Последствия обстрела Запорожья 25 ноября. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

По его словам, информация о пострадавших уточняется.

null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики атаковали подстанцию "Харьковоблэнерго", в результате чего возникли проблемы с водоснабжением.

Кроме того, в ночь на 25 ноября оккупанты массированно атаковали Киев, в результате чего погибли семь человек.

война Запорожье обстрелы оккупанты Иван Федоров
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации