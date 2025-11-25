Обстрел Запорожья 25 ноября — РФ ударила по многоэтажке

Оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье — фото
Дата публикации 25 ноября 2025 22:37
обновлено: 23:00
Обстрел Запорожья 25 ноября. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Российские оккупанты вечером, 25 ноября, атаковали Запорожье. В частности, зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Российский обстрел Запорожья 25 ноября
Сейчас захватчики атакуют город.
"Есть попадание в жилой дом. Пожар на нескольких этажах", — рассказал Федоров.
По его словам, информация о пострадавших уточняется.
Напомним, российские захватчики атаковали подстанцию "Харьковоблэнерго", в результате чего возникли проблемы с водоснабжением.
Кроме того, в ночь на 25 ноября оккупанты массированно атаковали Киев, в результате чего погибли семь человек.
