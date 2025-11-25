Обстрел Запорожья 25 ноября — РФ ударила по многоэтажке

Обстрел Запорожья 25 ноября. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты вечером, 25 ноября, атаковали Запорожье. В частности, зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Сейчас захватчики атакуют город.

Российский обстрел Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Есть попадание в жилой дом. Пожар на нескольких этажах", — рассказал Федоров.

Последствия обстрела Запорожья 25 ноября. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

По его словам, информация о пострадавших уточняется.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики атаковали подстанцию "Харьковоблэнерго", в результате чего возникли проблемы с водоснабжением.

Кроме того, в ночь на 25 ноября оккупанты массированно атаковали Киев, в результате чего погибли семь человек.