Последствия атаки на Запорожье в ночь на 26 ноября 2025 года

Пожар в доме после обстрела. Фото: Запорожская ОВА

В ночь на среду, 26 ноября, россияне нанесли массированный удар по Запорожью. Госпитализировали 12 человек. Получили повреждения жилые дома.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрела Запорожья в ночь на 26 ноября

Возле мест попадания развернули Пункты Несокрушимости, где можно согреться, подзарядить гаджеты и воспользоваться интернетом.

По данным ГСЧС, среди поврежденных объектов семь многоэтажек, автозаправка, магазин и несколько автомобилей. В разных районах города вспыхнули пожары.

На данный момент пожарные тушат возгорания и проводят поисково-спасательные работы. Во время ликвидации пожара в одном из домов чрезвычайники спасли двух человек. Информацию о пострадавших уточняют.

Журналисты Суспільного сообщили, что из дома, который загорелся из-за обстрела, пожарные вынесли и вернули хозяевам двух котов и слепую кошку Бусю.

Напомним, вечером 25 ноября РФ обстреляла Запорожье. Есть попадание в жилой дом. На нескольких его этажах вспыхнул пожар.

Также мы сообщали, что в результате атаки на Запорожье получила повреждения гражданская инфраструктура. Есть раненые.