Главная Армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами — как работала ПВО

РФ атаковала Украину дронами и ракетами — как работала ПВО

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 09:41
обновлено: 09:50
Обстрел Украины 26 ноября — сколько целей выпустила Россия
Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия в ночь на 26 ноября атаковала Украину ракетами и ударными дронами. В общем, враг выпустил более 90 воздушных целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

Обстрелы Украины 26 ноября

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 90 ударными дронами типа "Shahed", "Гербера" и беспилотниками других типов с разных направлений.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстріл України 26 листопада
Работа ПВО 26 ноября. Фото: Воздушные силы ВСУ

Отмечается, что по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 72 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Однако в результате вражеской атаки есть попадание ракет и десяти ударных БпЛА на десяти локациях.

Напомним, поздно вечером 25 ноября оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье. В результате этого пострадали 18 человек. Известно, что город получил 11 вражеских ударов.

А ночью и утром 25 ноября россияне атаковали Киев. Погибли семь человек и есть много пострадавших.

обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
