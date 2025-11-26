Окружение на Гуляйпольском направлении - в Генштабе сделали заявление

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Российские пропагандисты распространяют информацию об окружении Сил обороны Украины на Гуляйпольском направлении Запорожской области. Однако в ВСУ призывают граждан не поддаваться на манипуляции и информационное давление со стороны врага.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ в среду, 26 ноября.

Генштаб опроверг информацию об "окружении" на Гуляйпольском направлении

" Война идет не только на поле боя, но и на информационном фронте. Враг умело манипулирует настроениями украинского общества: специально преувеличивает свои так называемые успехи и гиперболизированно акцентирует на проблемах в Силах обороны Украины, разгоняя среди украинцев панические настроения и побуждая к невзвешенным действиям", — отмечают в Генштабе.

Зато Силы обороны подтверждают, что ситуация на южном направлении, в частности под Гуляйполем, действительно остается напряженной, однако об окружении речь не идет.

Противник значительно активизировал штурмовые действия, увеличил количество артиллерийских обстрелов и использует большое количество дронов-камикадзе.

Только за минувшие сутки зафиксировано более 30 штурмов, около 500 артиллерийских обстрелов с применением более чем 2100 боеприпасов, 10 авиаударов, 250 сбросов с БПЛА и около 2000 атак дронами-камикадзе.

Несмотря на огромное давление, оборона на направлении удерживается. Украинские бойцы имеют обеспеченную связь, работает логистика, оказывается поддержка. Защитники ежедневно уничтожают 250-300 оккупантов и более полусотни единиц техники.

"За каждый метр родной земли идут жестокие бои. Ситуация на направлении действительно сложная, но окружения нет, с нашими бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых. Тем более не соответствует действительности информация о так называемых заградительных отрядах, которые блокируют наши подразделения. Наоборот, штурмовые подразделения брошены на их усиление и помогают держать оборону", — сообщили в Генштабе.

В военном командовании также отмечают, что приоритетом являются взвешенные решения и сохранение личного состава.

"Военное командование оперативно реагирует на любые изменения в ситуации и всегда принимает взвешенные решения: при наличии ресурсов — держать оборону и защищать украинскую территорию, при отсутствии — сохранить жизнь личного состава, отведя его на более выгодные рубежи, тем самым пожертвовав врагу ту или иную позицию. Но в дальнейшем - остановить врага, блокировать его продвижение и нанести комплексное огневое поражение", — заявили в ВСУ.

Напомним, вечером 25 ноября оккупанты нанесли один из самых масштабных ударов по Запорожью.

А также этой ночью армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами.