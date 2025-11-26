Видео
Самая масштабная для города — новые детали атаки на Запорожье

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 11:49
обновлено: 11:49
Обстрел Запорожья 25 ноября — количество пострадавших возросло
Последствия обстрелов Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские военные поздно вечером 25 ноября нанесли один из самых масштабных ударов по Запорожью. Известно о 19 пострадавших.

Об этом сообщила и.о. городского головы Запорожья Регина Харченко в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Обстрел Запорожья 25 ноября

Харченко рассказала, что сейчас известно о 19 пострадавших в городе. Также поступило 150 заявок о разрушенном жилье и 13 локаций ударов.

По ее словам, эта атака была одной из самых масштабных для города. Повреждения есть в Центральном, Вознесеновском, Александровском и Шевченковском районах.

"Пострадало 19 человек, шестеро из них госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии. Остальные получили травмы средней тяжести или отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно", — сказала и.о. городского головы.

Также она добавила, что сейчас без газоснабжения остаются пять многоквартирных домов, а часть квартир после работы комиссии будет признана непригодной для проживания.

В то же время Регина Харченко рассказала, что пока нет массовой эвакуации из Запорожья. Люди могут временно выезжать на несколько дней из-за повреждения жилья или из-за стресса, однако тенденции массированного отъезда сейчас нет.

"Сейчас город обеспечивает места временного размещения для всех, кто потерял жилье — независимо от того, пострадала ли квартира, частный дом или общежитие", — сказала она.

Напомним, россияне нанесли по Запорожью 11 ударов. Есть попадание в жилой дом. На нескольких его этажах вспыхнул пожар.

В общем, этой ночью армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Силы ПВО сбили 72 вражеские цели.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
