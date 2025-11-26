Обстріл Запоріжжя 25 листопада — кількість постраждалих зросла

Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські військові пізно ввечері 25 листопада завдали одного з наймасштабнішого удару по Запоріжжі. Наразі відомо про 19 постраждалих.

Про це повідомила в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Запоріжжя 25 листопада

Харченко розповіла, що наразі відомо про 19 постраждалих в місті. Також надійшло 150 заявок про зруйноване житло та 13 локацій ударів.

За її словами, ця атака була однією з наймасштабніших для міста. Пошкодження є у Центральному, Вознесенівському, Олександрівському та Шевченківському районах.

"Постраждало 19 людей, шестеро з них госпіталізовані, одна людина перебуває у важкому стані. Решта отримали травми середньої тяжкості або відмовилися від госпіталізації й лікуються амбулаторно", — сказала в.о. міського голови.

Також вона додала, що наразі без газопостачання залишаються п'ять багатоквартирних будинків, а частина квартир після роботи комісії буде визнана непридатною для проживання.

Водночас Регіна Харченко розповіла, що наразі немає масової евакуації із Запоріжжя. Люди можуть тимчасово виїжджати на кілька днів через пошкодження житла чи через стрес, проте тенденції масованого від'їзду зараз немає.

"Зараз місто забезпечує місця тимчасового розміщення для всіх, хто втратив житло — незалежно від того, чи постраждала квартира, приватний будинок або гуртожиток", — сказала вона.

Нагадаємо, росіяни завдали по Запоріжжю 11 ударів. Є влучання в житловий будинок. На кількох його поверхах спалахнула пожежа.

Загалом, цієї ночі армія РФ атакувала Україну дронами та ракетами. Сили ППО збили 72 ворожі цілі.