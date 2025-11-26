Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Наймасштабніша для міста — нові деталі атаки на Запоріжжя

Наймасштабніша для міста — нові деталі атаки на Запоріжжя

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 11:49
Оновлено: 11:49
Обстріл Запоріжжя 25 листопада — кількість постраждалих зросла
Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські військові пізно ввечері 25 листопада завдали одного з наймасштабнішого удару по Запоріжжі. Наразі відомо про 19 постраждалих. 

Про це повідомила в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко в ефірі Ранок.LIVE

Реклама
Читайте також:

Обстріл Запоріжжя 25 листопада

Харченко розповіла, що наразі відомо про 19 постраждалих в місті. Також надійшло 150 заявок про зруйноване житло та 13 локацій ударів. 

За її словами, ця атака була однією з наймасштабніших для міста. Пошкодження є у Центральному, Вознесенівському, Олександрівському та Шевченківському районах. 

"Постраждало 19 людей, шестеро з них госпіталізовані, одна людина перебуває у важкому стані. Решта отримали травми середньої тяжкості або відмовилися від госпіталізації й лікуються амбулаторно", — сказала в.о. міського голови. 

Також вона додала, що наразі без газопостачання залишаються п'ять багатоквартирних будинків, а частина квартир після роботи комісії буде визнана непридатною для проживання. 

Водночас Регіна Харченко розповіла, що наразі немає масової евакуації із Запоріжжя. Люди можуть тимчасово виїжджати на кілька днів через пошкодження житла чи через стрес, проте тенденції масованого від'їзду зараз немає. 

"Зараз місто забезпечує місця тимчасового розміщення для всіх, хто втратив житло — незалежно від того, чи постраждала квартира, приватний будинок або гуртожиток", — сказала вона.

Нагадаємо, росіяни завдали по Запоріжжю 11 ударів. Є влучання в житловий будинок. На кількох його поверхах спалахнула пожежа.

Загалом, цієї ночі армія РФ атакувала Україну дронами та ракетами. Сили ППО збили 72 ворожі цілі. 

Запоріжжя обстріли дрони війна в Україні постраждалі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації