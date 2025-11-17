Росіяни продовжують штурми біля Гуляйполя - Волошин

У ЗСУ розкрили, як зупиняють штурми росіян біля Гуляйполя
Російські війська намагаються захопити Гуляйполе. Проте українські захисники успішно зупиняють штурмові дії та інфільтраційні спроби противника.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі День.LIVE.
Росіяни продовжують штурми біля Олексіївки
За його словами, окупанти також намагаються наблизитися до ключової логістичної магістралі між Покровським та Гуляйполем, просуваючись у напрямку Варварівки.
Українські військові проводять блокувальні операції, що перешкоджають просуванню ворога, та пошуково-ударні дії, спрямовані на знищення груп, які намагаються таємно проходити через лісосмуги за тактикою інфільтрації.
Протягом останньої доби відбулося кілька таких бойових зіткнень, і інфільтраційні групи росіян були ліквідовані. Попри значні втрати, за даними Волошина, лише на південному напрямку загинули понад 300 окупантів — противник продовжує штурмові дії, зокрема в районі Олексіївки.
Нагадаємо, що українські захисники залишили населений пункт Нововасилівське в Запорізькій області, щоб зайняти більш стратегічно вигідні оборонні позиції. Це дозволяє зміцнити лінію оборони та краще контролювати обстановку на напрямку, де тривають бойові дії.
