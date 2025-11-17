Росіяни продовжують штурми біля Гуляйполя - Волошин

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська намагаються захопити Гуляйполе. Проте українські захисники успішно зупиняють штурмові дії та інфільтраційні спроби противника.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі День.LIVE.

За його словами, окупанти також намагаються наблизитися до ключової логістичної магістралі між Покровським та Гуляйполем, просуваючись у напрямку Варварівки.

Українські військові проводять блокувальні операції, що перешкоджають просуванню ворога, та пошуково-ударні дії, спрямовані на знищення груп, які намагаються таємно проходити через лісосмуги за тактикою інфільтрації.

Протягом останньої доби відбулося кілька таких бойових зіткнень, і інфільтраційні групи росіян були ліквідовані. Попри значні втрати, за даними Волошина, лише на південному напрямку загинули понад 300 окупантів — противник продовжує штурмові дії, зокрема в районі Олексіївки.

Нагадаємо, що українські захисники залишили населений пункт Нововасилівське в Запорізькій області, щоб зайняти більш стратегічно вигідні оборонні позиції. Це дозволяє зміцнити лінію оборони та краще контролювати обстановку на напрямку, де тривають бойові дії.

