Українські воїни вийшла із Нововасилівського в Запорізькій області

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові вийшли з населеного пункту Нововасилівське у Запорізькій області. Захисники перейшли у більш вигідні для оборони позиції.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони Півдня України у Telegram у суботу, 15 листопада.

Реклама

Читайте також:

ЗСУ вийшли з Нововасилівського

Внаслідок перегрупування бойових порядків, коригування лінії фронту та з міркувань збереження життя військових підрозділи ЗСУ були відведені з населеного пункту Нововасилівське на позиції, що є більш сприятливими для оборони.

Нововасилівське на карті бойових дій. Фото: DeepState

Ситуація на Запоріжжі та півдні Дніпропетровщини

Російські окупанти не зменшують інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських атак і вогневих ударів.

Протягом минулої доби на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках сталося майже 40 бойових зіткнень.

Ворог не припиняє штурмів позицій України і спроб інфільтрації вглиб оборони ЗСУ.

За минулу добу задокументовано понад 350 атак із застосуванням більш ніж 1500 боєприпасів. Окупанти втратили майже 300 військових та 58 одиниць озброєння й техніки, зокрема танк, кілька бронемашин, артилерійські системи різних типів і легкомоторну техніку.

"Тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження.

За кожен метр української землі запекло б’ються захисники півдня України", — йдеться у повідомленні.

Допис Сил оборони Півдня України. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що наразі відбувається на Покровському напрямку фронту та які втрати Росії.

Раніше у ССО показали, як знищили місце зосередження окупантів у населеному пункті Затишок.