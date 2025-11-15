Відео
Україна
Головна Армія На Запоріжжі ЗСУ вийшли з Нововасилівського — яка причина

На Запоріжжі ЗСУ вийшли з Нововасилівського — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 13:41
Оновлено: 13:41
Українські воїни вийшла із Нововасилівського в Запорізькій області
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові вийшли з населеного пункту Нововасилівське у Запорізькій області. Захисники перейшли у більш вигідні для оборони позиції.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони Півдня України у Telegram у суботу, 15 листопада.

Читайте також:

ЗСУ вийшли з Нововасилівського

Внаслідок перегрупування бойових порядків, коригування лінії фронту та з міркувань збереження життя військових підрозділи ЗСУ були відведені з населеного пункту Нововасилівське на позиції, що є більш сприятливими для оборони.

Нововасилівське
Нововасилівське на карті бойових дій. Фото: DeepState

Ситуація на Запоріжжі та півдні Дніпропетровщини

Російські окупанти не зменшують інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських атак і вогневих ударів. 

Протягом минулої доби на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках сталося майже 40 бойових зіткнень. 

Ворог не припиняє штурмів позицій України і спроб інфільтрації вглиб оборони ЗСУ. 

За минулу добу задокументовано понад 350 атак із застосуванням більш ніж 1500 боєприпасів. Окупанти втратили майже 300 військових та 58 одиниць озброєння й техніки, зокрема танк, кілька бронемашин, артилерійські системи різних типів і легкомоторну техніку.

"Тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження. 
За кожен метр української землі запекло б’ються захисники півдня України", — йдеться у повідомленні.

Допис Сил оборони Півдня України. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що наразі відбувається на Покровському напрямку фронту та які втрати Росії.

Раніше у ССО показали, як знищили місце зосередження окупантів у населеному пункті Затишок.

війна ЗСУ Україна Запорізька область окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
