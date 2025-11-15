Українські воїни вийшла із Нововасилівського в Запорізькій області

На Запоріжжі ЗСУ вийшли з Нововасилівського — яка причина
Українські військові вийшли з населеного пункту Нововасилівське у Запорізькій області. Захисники перейшли у більш вигідні для оборони позиції.
Про це повідомила пресслужба Сил оборони Півдня України у Telegram у суботу, 15 листопада.
ЗСУ вийшли з Нововасилівського
Внаслідок перегрупування бойових порядків, коригування лінії фронту та з міркувань збереження життя військових підрозділи ЗСУ були відведені з населеного пункту Нововасилівське на позиції, що є більш сприятливими для оборони.
Ситуація на Запоріжжі та півдні Дніпропетровщини
Російські окупанти не зменшують інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських атак і вогневих ударів.
Протягом минулої доби на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках сталося майже 40 бойових зіткнень.
Ворог не припиняє штурмів позицій України і спроб інфільтрації вглиб оборони ЗСУ.
За минулу добу задокументовано понад 350 атак із застосуванням більш ніж 1500 боєприпасів. Окупанти втратили майже 300 військових та 58 одиниць озброєння й техніки, зокрема танк, кілька бронемашин, артилерійські системи різних типів і легкомоторну техніку.
"Тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження.
За кожен метр української землі запекло б’ються захисники півдня України", — йдеться у повідомленні.
