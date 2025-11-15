Украинские воины вышли из Нововасильевского в Запорожской области

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные вышли из населенного пункта Нововасильевское в Запорожской области. Защитники перешли в более выгодные для обороны позиции.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны Юга Украины в Telegram в субботу, 15 ноября.

Реклама

Читайте также:

ВСУ вышли из Нововасильевского

Вследствие перегруппировки боевых порядков, корректировки линии фронта и из соображений сохранения жизни военных подразделения ВСУ были отведены из населенного пункта Нововасильевское на позиции, которые являются более благоприятными для обороны.

Нововасильевское на карте боевых действий. Фото: DeepState

Ситуация на Запорожье и юге Днепропетровщины

Российские оккупанты не уменьшают интенсивности штурмовых действий, массированных артиллерийских атак и огневых ударов.

За прошедшие сутки на Александровском и Гуляйпольском направлениях произошло почти 40 боевых столкновений.

Враг не прекращает штурмов позиций Украины и попыток инфильтрации вглубь обороны ВСУ.

За минувшие сутки задокументировано более 350 атак с применением более 1500 боеприпасов. Оккупанты потеряли почти 300 военных и 58 единиц вооружения и техники, в том числе танк, несколько бронемашин, артиллерийские системы различных типов и легкомоторную технику.

"Продолжаются мероприятия блокирования вражеского продвижения и нанесения ему комбинированного огневого поражения.

За каждый метр украинской земли ожесточенно бьются защитники юга Украины", — говорится в сообщении.

Пост Сил обороны Юга Украины. Фото: скриншот

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что сейчас происходит на Покровском направлении фронта и какие потери России.

Ранее в ССО показали, как уничтожили место сосредоточения оккупантов в населенном пункте Затишье.