Покровское направление — какая ситуация и потери оккупантов

Дата публикации 15 ноября 2025 12:25
обновлено: 12:25
Бои за Покровск продолжаются — что происходит в Донецкой области
Украинский военный. Фото: The New York Times

Российские оккупанты продолжают концентрировать основные усилия на Покровском направлении. Силы обороны Украины осуществляют комплексные меры для эффективного огневого поражения противника и истощения его резервов.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в субботу, 15 ноября.

Ситуация на Покровском направлении

Украинские защитники продолжают наносить оккупантам серьезные потери. Только за прошедшие сутки обезврежено 192 захватчиков, четыре танка и восемь бронемашин.

А с 10 по 15 ноября безвозвратные потери оккупантов составляют 524 человека, еще 260 — были ранены.

"Наши воины обезвредили 55 единиц наземной военной техники и уничтожили около трех сотен различных БпЛА", — говорится в сообщении.

Разрушенный "трофей" оккупантов

Издание The New York Times подготовило материал о городе Покровск. Там говорится, что город находится на грани того, чтобы стать еще одним разрушенным "трофеем" армии России.

Журналисты показали, каким стал населенный пункт после года штурмов. Сейчас он почти полностью разрушен.

Покровськ
Люди в Покровске. Фото: The New York Times
Місто Покровськ
Ситуация в Покровске. Фото: The New York Times
Покровськ Донецька область
Помощь мужчине в Покровске. Фото: The New York Times
Ситуація в Покровську
Покровск. Фото: The New York Times
Люди в Покровську
Люди в Покровске. Фото: The New York Times
Наслідки російського обстрілу Покровська
Разрушения в Покровске. Фото: The New York Times

Когда-то Покровск был тихим пристанищем для жителей Донбасса и журналистов, а сейчас превратился в сплошные руины. Россия последовательно разрушает жилые районы, инфраструктуру и обстреливает эвакуационные маршруты дронами.

Под ударами оккупантов также Мирноград.

"Целые жилые кварталы были разрушены вместе с жизнью, которая когда-то там жила. Волонтеры, несмотря на атаки дронов, раздавали еду и припасы жителям, которые выходили из подвалов, чтобы забрать свою долю", — говорится в материале.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами подразделений, которые держат оборону на Покровском и Очеретинском направлениях фронта.

Ранее в ССО показали, как нанесли удар по месту сосредоточения личного состава 51-й армии России в Донецкой области.

