ВСУ наносят врагу значительные потери возле Покровска — Сырский

Александр Сырский провел совещание с командирами. Фото: Telegram Александра Сырского

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что продолжает работать на одном из самых сложных направлений фронта. По его словам, накануне он провел совещание с командирами подразделений, которые держат оборону на Покровском и Очеретинском направлениях, в частности в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Об этом Сырский сообщил в Telegram в пятницу, 14 ноября.

Сообщение Сырского. Фото: скриншот

Ситуация возле Покровска

Во время встречи военные доложили об оперативной ситуации на своих участках. Противник, как отметил Сырский, не прекращает попыток прорваться к жилой застройке и закрепиться внутри населенных пунктов, чтобы расширить зону контроля. В ответ украинское командование наработало комплекс мер по противодействию этим планам.

Особое внимание уделили вопросам обеспечения устойчивой логистики подразделений и противодействия активному использованию российскими войсками FPV-дронов, разведывательных беспилотников, артиллерии и минометов. Также были рассмотрены дополнительные варианты действий подразделений на случай изменения обстановки.

Сырский подчеркнул, что украинские военные продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике, сдерживая его продвижение. Командиры, по его словам, действуют с учетом приоритета сохранения жизни и здоровья личного состава.

"Борьба продолжается. Слава Украине!" — подытожил главнокомандующий.

Напомним, что бойцы Сил специальных операций ликвидировали позицию, где была сосредоточена группа личного состава 51-й армии РФ. Поражение произошло на территории населенного пункта Уют в Донецкой области.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что в течение октября захватчики потеряли в Покровске более 25 000 человек.