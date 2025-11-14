Відео
Головна Армія ЗСУ завдають ворогу значних втрат біля Покровська — Сирський

ЗСУ завдають ворогу значних втрат біля Покровська — Сирський

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 20:36
Оновлено: 21:01
ЗСУ завдають ворогу значних втрат біля Покровську - Сирський
Олександр Сирський провів нараду з командирами. Фото: Telegram Олександра Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що продовжує працювати на одному з найскладніших напрямків фронту. За його словами, напередодні він провів нараду з командирами підрозділів, які тримають оборону на Покровському та Очеретинському напрямках, зокрема в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про це Сирський повідомив у Telegram у п'ятницю, 14 листопада.

ЗСУ завдають ворогу значних втрат біля Покровську - Сирський - фото 1
Допис Сирського. Фото: скриншот

Ситуація біля Покровська

Під час зустрічі військові доповіли про оперативну ситуацію на своїх ділянках. Противник, як зазначив Сирський, не припиняє спроб прорватися до житлової забудови та закріпитися всередині населених пунктів, аби розширити зону контролю. У відповідь українське командування напрацювало комплекс заходів для протидії цим планам.

Особливу увагу приділили питанням забезпечення сталої логістики підрозділів та протидії активному використанню російськими військами FPV-дронів, розвідувальних безпілотників, артилерії й мінометів. Також були розглянуті додаткові варіанти дій підрозділів на випадок зміни обстановки.

Сирський наголосив, що українські військові продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці, стримуючи його просування. Командири, за його словами, діють з урахуванням пріоритету збереження життя та здоров’я особового складу.

"Боротьба триває. Слава Україні!" — підсумував головнокомандувач.

Нагадаємо, що бійці Сил спеціальних операцій ліквідували позицію, де була зосереджена група особового складу 51-ї армії РФ. Ураження відбулося на території населеного пункту Затишок у Донецькій області.

Раніше український лідер Володимир Зеленський розповів, що протягом жовтня загарбники втратили в Покровську понад 25 000 людей.

ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський фронт Покровськ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
