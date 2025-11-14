ССО знищили місце зосередження окупантів на Донеччині — відео

Удар по місцю зосередження окупантів. Фото: кадр з відео

Бійці Сил спеціальних операцій знищили місце зосередження особового складу 51-ї армії Росії. Ураження здійснили в населеному пункті Затишок у Донецькій області.

Відео опублікувала пресслужба ССО в Facebook у пʼятницю, 14 листопада.

Удар по місцю зосередження окупантів

Під час удару дронами в будівлі перебували підрозділи особового складу першої та девʼятої ОМСБр. Противник використовував погодні умови, щоб непомітно стягувати туди свої сили.

Відомо, що перед угрупуваннями 51-ї російської армії стоїть завдання оточення з півночі Покровсько-Мирноградської агломерації.

"Попри несприятливі погодні умови дрони ССО успішно досягли цілі. Дані про втрати противника уточнюються. Сили спеціальних операцій продовжуються вживати асиметричних дій з метою зменшення наступальних спроможностей РФ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу окупантів.

А український лідер Володимир Зеленський розповів, що протягом жовтня загарбники втратили в Покровську понад 25 000 людей.