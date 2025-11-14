Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Бої за Покровськ — у ССО показали, як знищили осередок окупантів

Бої за Покровськ — у ССО показали, як знищили осередок окупантів

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 13:06
Оновлено: 13:26
ССО знищили місце зосередження окупантів на Донеччині — відео
Удар по місцю зосередження окупантів. Фото: кадр з відео

Бійці Сил спеціальних операцій знищили місце зосередження особового складу 51-ї армії Росії. Ураження здійснили в населеному пункті Затишок у Донецькій області.

Відео опублікувала пресслужба ССО в Facebook у пʼятницю, 14 листопада.

Реклама
Читайте також:

Удар по місцю зосередження окупантів

Під час удару дронами в будівлі перебували підрозділи особового складу першої та девʼятої ОМСБр. Противник використовував погодні умови, щоб непомітно стягувати туди свої сили.

Відомо, що перед угрупуваннями 51-ї російської армії стоїть завдання оточення з півночі Покровсько-Мирноградської агломерації.

"Попри несприятливі погодні умови дрони ССО успішно досягли цілі. Дані про втрати противника уточнюються. Сили спеціальних операцій продовжуються вживати асиметричних дій з метою зменшення наступальних спроможностей РФ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу окупантів.

А український лідер Володимир Зеленський розповів, що протягом жовтня загарбники втратили в Покровську понад 25 000 людей.

війна Україна Донецька область окупанти ССО Покровськ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації