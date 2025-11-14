ССО уничтожили место сосредоточения оккупантов в Донецкой области — видео

Бои за Покровск — ССО показала, как уничтожила скопление россиян
Бойцы Сил специальных операций уничтожили место сосредоточения личного состава 51-й армии России. Поражение осуществили в населенном пункте Затишье в Донецкой области.
Видео опубликовала пресс-служба ССО в Facebook в пятницу, 14 ноября.
Удар по месту сосредоточения оккупантов
Во время удара дронами в здании находились подразделения личного состава первой и девятой ОМСБр. Противник использовал погодные условия, чтобы незаметно стягивать туда свои силы.
Известно, что перед группировками 51-й российской армии стоит задача окружения с севера Покровско-Мирноградской агломерации.
"Несмотря на неблагоприятные погодные условия дроны ССО успешно достигли цели. Данные о потерях противника уточняются. Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия с целью уменьшения наступательных возможностей РФ", — говорится в сообщении.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Покровское направление остается главным в контексте наступления оккупантов.
А украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что в течение октября захватчики потеряли в Покровске более 25 000 человек.
