Бої за Покровськ продовжуються — що відбувається в Донецькій області

Український військовий. Фото: The New York Times

Російські окупанти продовжують концентрувати основні зусилля на Покровському напрямку. Сили оборони України здійснюють комплексні заходи для ефективного вогневого ураження противника й виснаження його резервів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у суботу, 15 листопада.

Ситуація на Покровському напрямку

Українські захисники продовжують завдавати окупантів серйозних втрат. Лише упродовж минулої доби знешкоджено 192 загарбників, чотири танки та вісім бронемашин.

А з 10 по 15 листопада безповоротні втрати окупантів становлять 524 особи, ще 260 — були поранені.

"Наші воїни знешкодили 55 одиниць наземної військової техніки та знищили близько трьох сотень різних БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Зруйнований "трофей" окупантів

Видання The New York Times підготувало матеріал про місто Покровськ. Там йдеться, що місто перебуває на межі того, аби стати ще одним зруйнованим "трофеєм" армії Росії.

Журналісти показали, яким став населений пункт після року штурмів. Наразі воно майже повністю зруйноване.

Люди в Покровську. Фото: The New York Times

Ситуація в Покровську. Фото: The New York Times

Допомога чоловіку в Покровську. Фото: The New York Times

Покровськ. Фото: The New York Times

Люди в Покровську. Фото: The New York Times

Руйнування в Покровську. Фото: The New York Times

Колись Покровськ був тихим прихистком для мешканців Донбасу та журналістів, а нині перетворився на суцільні руїни. Росія послідовно руйнує житлові райони, інфраструктуру й обстрілює евакуаційні маршрути дронами.

Під ударами окупантів також Мирноград.

"Цілі житлові квартали були зруйновані разом з життям, яке колись там жило. Волонтери, попри атаки дронів, роздавали їжу та припаси мешканцям, які виходили з підвалів, щоб забрати свою частку", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів, які тримають оборону на Покровському та Очеретинському напрямках фронту.

Раніше у ССО показали, як завдали удару по місцю зосередження особового складу 51-ї армії Росії у Донецькій області.