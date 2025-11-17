Россияне продолжают штурмы возле Гуляйполя - Волошин

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска пытаются захватить Гуляйполе. Однако украинские защитники успешно останавливают штурмовые действия и инфильтрационные попытки противника.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире День.LIVE.

По его словам, оккупанты также пытаются приблизиться к ключевой логистической магистрали между Покровским и Гуляйполем, продвигаясь в направлении Варваровки.

Украинские военные проводят блокировочные операции, препятствующие продвижению врага, и поисково-ударные действия, направленные на уничтожение групп, которые пытаются тайно проходить через лесополосы по тактике инфильтрации.

В течение последних суток произошло несколько таких боевых столкновений, и инфильтрационные группы россиян были ликвидированы. Несмотря на значительные потери, по данным Волошина, только на южном направлении погибли более 300 оккупантов — противник продолжает штурмовые действия, в частности в районе Алексеевки.

Напомним, что украинские защитники оставили населенный пункт Нововасильевское в Запорожской области, чтобы занять более стратегически выгодные оборонительные позиции. Это позволяет укрепить линию обороны и лучше контролировать обстановку на направлении, где продолжаются боевые действия.

До этого в Генштабе ВСУ заявили, что сейчас происходит на Покровском направлении фронта и какие потери России.