Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В ВСУ раскрыли, как останавливают штурмы россиян возле Гуляйполя

В ВСУ раскрыли, как останавливают штурмы россиян возле Гуляйполя

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 19:47
обновлено: 19:47
Россияне продолжают штурмы возле Гуляйполя - Волошин
Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска пытаются захватить Гуляйполе. Однако украинские защитники успешно останавливают штурмовые действия и инфильтрационные попытки противника.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Россияне продолжают штурмы возле Алексеевки

По его словам, оккупанты также пытаются приблизиться к ключевой логистической магистрали между Покровским и Гуляйполем, продвигаясь в направлении Варваровки.

Украинские военные проводят блокировочные операции, препятствующие продвижению врага, и поисково-ударные действия, направленные на уничтожение групп, которые пытаются тайно проходить через лесополосы по тактике инфильтрации.

В течение последних суток произошло несколько таких боевых столкновений, и инфильтрационные группы россиян были ликвидированы. Несмотря на значительные потери, по данным Волошина, только на южном направлении погибли более 300 оккупантов — противник продолжает штурмовые действия, в частности в районе Алексеевки.

Напомним, что украинские защитники оставили населенный пункт Нововасильевское в Запорожской области, чтобы занять более стратегически выгодные оборонительные позиции. Это позволяет укрепить линию обороны и лучше контролировать обстановку на направлении, где продолжаются боевые действия.

До этого в Генштабе ВСУ заявили, что сейчас происходит на Покровском направлении фронта и какие потери России.

ВСУ Запорожская область война в Украине фронт армия РФ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации