Главная Армия ВСУ остановили наступление оккупантов возле Гуляйполя — видео

ВСУ остановили наступление оккупантов возле Гуляйполя — видео

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 13:25
Гуляйполе — ВСУ остановили наступление оккупантов возле города
Удар по оккупантам. Фото: кадр из видео

Украинские военные остановили наступление оккупантов вблизи Гуляйполя. Силы обороны вернули контроль над ситуацией на направлении.

Об этом сообщили Силы обороны Юга 28 ноября.

Читайте также:

Какова ситуация возле Гуляйполя

Известно, что сдержали вражеское наступление бойцы 33 отдельного штурмового полка Сухопутных войск и других смежных штурмовых и механизированных подразделений.

"Бойцы также вернули контроль над ситуацией на направлении. Фронт был стабилизирован", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что россияне подошли к окраинам Гуляйполя в Запорожской области. Они используют господствующие высоты и хотят перерезать логистику ВСУ.

Также мы писали, что оккупанты убили пятерых пленных воинов ВСУ на Гуляйпольском направлении. Очередное военное преступление захватчиков произошло утром, 27 ноября.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
