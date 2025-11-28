Гуляйполе — ВСУ остановили наступление оккупантов возле города

ВСУ остановили наступление оккупантов возле Гуляйполя — видео
Украинские военные остановили наступление оккупантов вблизи Гуляйполя. Силы обороны вернули контроль над ситуацией на направлении.
Об этом сообщили Силы обороны Юга 28 ноября.
Какова ситуация возле Гуляйполя
Известно, что сдержали вражеское наступление бойцы 33 отдельного штурмового полка Сухопутных войск и других смежных штурмовых и механизированных подразделений.
"Бойцы также вернули контроль над ситуацией на направлении. Фронт был стабилизирован", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее эксперт рассказал, что россияне подошли к окраинам Гуляйполя в Запорожской области. Они используют господствующие высоты и хотят перерезать логистику ВСУ.
Также мы писали, что оккупанты убили пятерых пленных воинов ВСУ на Гуляйпольском направлении. Очередное военное преступление захватчиков произошло утром, 27 ноября.
