Оккупанты расстреляли пятерых украинских военнопленных на Запорожье

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты убили пятерых украинских военных, которые попали в плен и не могли сопротивляться. Очередное военное преступление захватчиков произошло утром, 27 ноября, на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Расстрел пленных украинских защитников

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", — говорится в сообщении.

Оккупанты убили украинских воинов, которые попали в плен. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Офисе генпрокурора отметили, что такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций и тяжким международным преступлением.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Реакция Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже отреагировал на убийство украинских защитников, попавших в плен.

По его словам, такие действия являются не единичными случаями, а системной практикой российских оккупантов. Он подчеркнул, что это грубое нарушение Женевских конвенций и квалифицируется как военное преступление.

Лубинец направил официальные письма в МККК и ООН, поскольку такие преступления должны быть должным образом задокументированы, а виновные — понести самое суровое наказание.

"Также обращаюсь к гражданам: если вы стали свидетелем или имеете любую информацию о нарушении прав граждан Украины, казней украинских военнослужащих, просим немедленно сообщить об этом на "горячую линию" Омбудсмена Украины по телефону 0800501720 и в правоохранительные органы", — добавил он.

Сообщение Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, 19 ноября оккупанты расстреляли пятерых пленных украинских защитников в Донецкой области.

Ранее российская неонацистская ДШРГ "Русич", воюющая на стороне РФ, опубликовала призыв, который фактически подстрекает к убийству украинских пленных.