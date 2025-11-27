Оккупанты расстреляли пятерых украинских военнопленных на Запорожье

Оккупанты убили пятерых пленных воинов ВСУ — реакция Лубинца
Российские оккупанты убили пятерых украинских военных, которые попали в плен и не могли сопротивляться. Очередное военное преступление захватчиков произошло утром, 27 ноября, на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.
Расстрел пленных украинских защитников
"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", — говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отметили, что такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций и тяжким международным преступлением.
Реакция Лубинца
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже отреагировал на убийство украинских защитников, попавших в плен.
По его словам, такие действия являются не единичными случаями, а системной практикой российских оккупантов. Он подчеркнул, что это грубое нарушение Женевских конвенций и квалифицируется как военное преступление.
Лубинец направил официальные письма в МККК и ООН, поскольку такие преступления должны быть должным образом задокументированы, а виновные — понести самое суровое наказание.
"Также обращаюсь к гражданам: если вы стали свидетелем или имеете любую информацию о нарушении прав граждан Украины, казней украинских военнослужащих, просим немедленно сообщить об этом на "горячую линию" Омбудсмена Украины по телефону 0800501720 и в правоохранительные органы", — добавил он.
Напомним, 19 ноября оккупанты расстреляли пятерых пленных украинских защитников в Донецкой области.
Ранее российская неонацистская ДШРГ "Русич", воюющая на стороне РФ, опубликовала призыв, который фактически подстрекает к убийству украинских пленных.
