Окупанти розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Запоріжжі

Окупанти вбили пʼятьох полонених воїнів ЗСУ — реакція Лубінця
Російські окупанти вбили пʼятьох українських військових, які потрапили в полон та не могли чинити опір. Черговий воєнний злочин загарбників стався зранку, 27 листопада, на Гуляйпільському напрямку у Запорізькій області.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Розстріл полонених українських захисників
"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", — йдеться у повідомленні.
В Офісі генпрокурора зауважили, що такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій та тяжким міжнародним злочином.
Реакція Лубінця
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже відреагував на вбивство українських захисників, які потрапили в полон.
За його словами, такі дії є не поодинокими випадками, а системною практикою російських окупантів. Він наголосив, що це грубе порушення Женевських конвенцій і кваліфікується як воєнний злочин.
Лубінець направив офіційні листи до МКЧХ та ООН, оскільки такі злочини повинні бути належним чином задокументовані, а винні — понести найсуворіше покарання.
"Також звертаюся до громадян: якщо ви стали свідком або маєте будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, просимо негайно повідомити про це на "гарячу лінію" Омбудсмана України за номером 0800501720 та до правоохоронних органів". — додав він.
Нагадаємо, 19 листопада окупанти розстріляли пʼятьох полонених українських захисників у Донецькій області.
Раніше російська неонацистська ДШРГ "Русич", що воює на боці РФ, опублікувала заклик, який фактично підбурює до вбивства українських полонених.
Читайте Новини.LIVE!