Україна
Окупанти вбили пʼятьох полонених воїнів ЗСУ — реакція Лубінця

Окупанти вбили пʼятьох полонених воїнів ЗСУ — реакція Лубінця

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 19:42
Окупанти розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Запоріжжі
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти вбили пʼятьох українських військових, які потрапили в полон та не могли чинити опір. Черговий воєнний злочин загарбників стався зранку, 27 листопада, на Гуляйпільському напрямку у Запорізькій області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Читайте також:

Розстріл полонених українських захисників

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", — йдеться у повідомленні.

Розстріл полонених українців у Запорізькій області
Окупанти вбили українських воїнів, які потрапили в полон. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Офісі генпрокурора зауважили, що такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій та тяжким міжнародним злочином.

null
Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Реакція Лубінця

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже відреагував на вбивство українських захисників, які потрапили в полон.

За його словами, такі дії є не поодинокими випадками, а системною практикою російських окупантів. Він наголосив, що це  грубе порушення Женевських конвенцій і кваліфікується як воєнний злочин.

Лубінець направив офіційні листи до МКЧХ та ООН, оскільки такі злочини повинні бути належним чином задокументовані, а винні — понести найсуворіше покарання.

"Також звертаюся до громадян: якщо ви стали свідком або маєте будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, просимо негайно повідомити про це на "гарячу лінію" Омбудсмана України за номером 0800501720 та до правоохоронних органів". — додав він.

null
Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 листопада окупанти розстріляли пʼятьох полонених українських захисників у Донецькій області. 

Раніше російська неонацистська ДШРГ "Русич", що воює на боці РФ, опублікувала заклик, який фактично підбурює до вбивства українських полонених.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
