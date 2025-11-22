Відео
Україна
Головна Армія Росіяни розстріляли п’ятьох беззбройних військовополонених ЗСУ

Росіяни розстріляли п’ятьох беззбройних військовополонених ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 18:59
Оновлено: 19:21
Розстріл українських полонених — росіяни вбили п'ятьох українців
Український військовий на фронті. Фото: REUTERS

Російські окупанти 19 листопада розстріляли п'ятьох полонених українських військових в районі Покровська у Донецькій області. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора (ОГП) 22 листопада. 

Читайте також:

Розстріл українських полонених на Донеччині

 В ОГП розповіли, що 19 листопада російські війська штурмували наші позиції поблизу селища Котлине у Покровському районі. Тоді ворог взяв в полон п'ятьох військовослужбовців Збройних сил України. Однак один з окупантів відкрив прицільний вогонь по українських бійцях, вбивши їх, коли вони обеззброєні лежали на землі.

Увага! Фото нижче містить чутливий контент 18+ 

Розстріл українських полонених
Розстріл українських полонених. Фото: ОГП

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні. 

Відомо, що зараз проводяться невідкладні слідчі дії, які спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього військовослужбовців Росії.

В Офісі генпрокурора нагадали, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. 

Нагадаємо, 15 листопада омбудсмен заявив про ймовірний розстріл двох військових ЗСУ. Це трапилося на околицях Затишшя Запорізької області.

Згодом з'явилася інформація, що розстріляних воїнів ЗСУ, могло бути більше. Подія сталася 13 листопада.

ЗСУ Донецька область окупанти полонені війна в Україні розстріл
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
